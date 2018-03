Panini et ses 30 millions de vignettes par jour : l’usine qui fait rêver les fans de foot

Cette année-là l'enfant de Modène, Luciano Pavarotti , lance sa carrière de ténor et, au même moment, une idée germe au sein de la modeste famille Panini.

Dans l'Italie des années 60, la ville de Modène, proche de Bologne, est surtout connue pour son vinaigre balsamique, son parmesan et ses voitures de prestige. Les Ferrari, Maserati et Lamborghini ont été conçues à quelques kilomètres de là. Mais en 1961, deux noms se rajoutent à la liste...

Giacomo Giorgi - © Tous droits réservés

"Toute l’opération a été créée par les frères Panini et principalement par Giuseppe Panini, le plus vieux des 4 frères" raconte Giacomo Giorgi, directeur des ventes et des opérations promotionnelles chez Panini.

"L’idée de Giuseppe Panini était de créer une société qui allait produire des collections pour les enfants."

Vendeur de journaux dans le kiosque familial, Giuseppe Panini collectionne les timbres, les casquettes et les photos...

"La collection de fleurs n’a pas marché, pas du tout" poursuit Giacomo Giorgi. "Giuseppe a donc pris la décision d’acheter une deuxième collection sur les footballeurs italien. Et elle a fonctionné d’une façon incroyable."

Le premier album consacré au championnat de Serie A va rapidement s'imposer dans les foyers italiens. A l'époque les figurines sont dessinées à la main, sur des petits cartons qu'il faut fixer à l'aide d'un tube de colle.