Panama, balayé par la Suisse, ne doit pas "perdre la joie" de s'être qualifié

Panama, premier adversaire des Diables Rouges au Mondial le 18 juin, a concédé une lourde défaite 6-0, mardi, en Suisse. Le sélectionneur de Panama, Hernan Dario Gomez, a exhorté ses joueurs à rapidement tourner la page et à ne pas "perdre la joie de s'être qualifié au Mondial".

"Je ne dis pas que nous devons nous contenter d'être qualifiés. Ce que je dis, c'est que nous ne devons pas perdre la joie de nous être qualifiés et nous devons chercher à atteindre notre meilleure forme pour aller en Russie et jouer un rôle digne."

Contre la Suisse, Panama était déjà mené 4-0 au repos. "Nos adversaires étaient plus rapides, plus techniques et plus forts, ils étaient meilleurs que nous dans tous les sens. C'est mieux pour nous que cela arrive ici qu'à la Coupe du monde, mais la vérité est que cela reste moche, horrible", a résumé Gomez.

Jeudi, Panama s'était incliné 1-0 face au Danemark. Avant le Mondial, l'équipe de la zone CONCACAF affrontera l'Irlande du Nord le 29 mai.