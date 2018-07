Osorio ne prolonge pas son aventure avec la sélection mexicaine

L'entraîneur colombien Juan Carlos Osorio ne restera pas sélectionneur de l'équipe de football mexicaine pour la période 2018-2022, de dernier n'ayant pas souhaité prolonger son contrat, a annoncé vendredi la Fédération mexicaine de football (FMF).

"Après une période de réflexion, une analyse approfondie et diverses conversations entre Juan Carlos Osorio et la Fédération (...), le Professeur Osorio a décidé de ne pas être considéré comme un candidat possible pour le poste de sélectionneur de l'Equipe Nationale du Mexique pour le cycle 2018-2022 ", a déclaré l'organisation dans un communiqué publié sur son site internet.

Le contrat d'Osorio en tant que sélectionneur était officiellement arrivé à son terme à l'issue du Mondial 2018, qui avait vu le Mexique atteindre le stade des huitièmes de finale, avant d'être éliminé par le Brésil (2-0). Depuis l'avenir du Colombien demeurait incertain.

Mercredi le directeur sportif de la FMF avait expliqué que "la situation entre les deux parties n'(était) pas encore définie. Je pense que nous méritons de prendre le temps qu'il faut pour prendre la bonne décision", avait alors déclaré Guillermo Cantu lors d'une conférence de presse.

Osorio, 56 ans, avait pris les rênes d'El Tri en 2015, qu'il a depuis conduit jusqu'aux quarts de la Copa América-2016, aux demi-finales de la Coupe des Confédérations-2017 ainsi qu'aux huitièmes du Mondial-2018, après notamment une victoire retentissante contre l'Allemagne championne du monde en titre (1-0).

Avec ces résultats, "le professeur Osorio est devenu le sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique avec le meilleur pourcentage d'efficacité au cours des 28 dernières années", a salué la FMF dans le communiqué.

"Nous apprécions le dévouement, la passion, l'engagement et l'affection avec lesquels il a agi (...) en plus de sa franchise et de son honnêteté en décidant de ne pas être considéré comme candidat à la prochaine Coupe du Monde", a ajouté la fédération.