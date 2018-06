On a retrouvé le seul fan des Diables qui s'est endormi durant Angleterre-Belgique

La Belgique a battu l'Angleterre 1-0 jeudi à Kaliningrad lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde en Russie. Adnan Januzaj a inscrit l'unique but du match d'une jolie frappe enroulée (51e). Les Diables rouges ont bouclé le premier tour en tête du groupe G et affronteront le Japon lundi en 1/8 de finale.

La rencontre face à l’Angleterre a été assez particulière, les joueurs ne sachant pas réellement s’ils devaient jouer le match à fond ou lever le pied pour terminer à la 2e place du groupe.

En tribune, la réalisation a capté l’image d’un supporter belge qui s’est endormi durant la partie. La fatigue du trajet s’est probablement emparée de ce fan, espérons toutefois qu’il n’ait pas loupé la frappe victorieuse de Januzaj.