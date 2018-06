Ochoa s'offre une clean-sheet et un record contre le champion du Monde allemand

La Coupe du Monde inspire décidément Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain du Standard s'était déjà révélé il y a quatre ans au Brésil. Il a encore brillé pour son premier match lors du Mondial russe.



Pour sa 96 sélection, "Memo" s'est offert une clean-sheet - la 31 de sa carrière internationale - face au champion du Monde allemand. Au total, Ochoa a gardé trois fois le zéro en Coupe du Monde. Et la Mannschaft n'est pas le premier grand nom qu'il tient en échec.



Le 17 juin 2014 au Castelao de Fortaleza, c'est le Brésil qui avait fait connaissance avec les réflexes du portier de 32 ans. Il avait véritablement écœuré Neymar and co (0-0).



S'il a été moins spectaculaire au Stade Luzhniki de Moscou, le dernier rempart mexicain a été tout aussi efficace. Les Allemands maladroits (25 tentatives mais seulement 9 cadrées) ont souvent trouvé Ochoa sur leur chemin. Avec 9 arrêts, il a même établi un record pour un gardien mexicain en Coupe du Monde.



Contrairement à 2014, le Mexique a réussi à marquer. Le but de Hirving Lozano a fait chavirer tout un pays de bonheur.