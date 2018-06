Ochoa : "Profiter et dire qu'on a de la chance d'être à cette Coupe du Monde"

"Chaque match est très compliqué à jouer. On l’a bien vu, c’est difficile de gagner dans cette Coupe du Monde", a déclaré Guillermo Ochoa à notre micro après la victoire du Mexique face à la Corée du Sud 1-2.

Le portier Mexicain ajoute : "On a beaucoup travaillé pour en arriver là. On a vraiment confiance en notre coach Juan Carlos Osorio. On sait aussi qu’au Mexique, il y a énormément de pression derrière nous ! Nous sommes une équipe unie et nous restons concentrés un maximum dans notre football et on laisse parler."

Il est vrai qu'après l'affaire qui avait secoué l'équipe il y a quelques temps, l'équipe doit montrer un autre visage. "Il faut profiter et se dire que nous avons la chance d’être à cette Coupe du Monde. On doit jouer décontractés, relâchés. On joue avec beaucoup de caractère mais sans pression."

Avec 6 points sur 6, le Mexique peut espérer avancer dans cette Coupe du Monde. "Il faut continuer comme cela. Il ne faut pas faire de calcul. Pour nous, il faut d'abord gagner contre la Suède et gagner la première place. Après on verra."

Un futur donc positif. Qui devrait se passer autre part qu'au Standard? "Je suis pour l’instant dans la Coupe du Monde. On en reparlera plus tard", conclu le portier Mexicain.