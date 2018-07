"Nous espérions les tirs au but", confie le gardien russe Igor Akinfeev

Le gardien russe Igor Akinfeev a été le héros du 8e de finale entre l'Espagne et la Russie, arrêtant deux tirs espagnols lors de la séance de tirs au but qui a envoyé le pays-hôte du Mondial 2018 en quarts de finale.

"Nous espérions les tirs au but. Nous faisons une Coupe du monde fantastique. Pas seulement nos fans, mais les fans d'autres pays ont ressenti cette atmosphère et ont compris que les Russes savent vraiment comment jouer au football", dit le gardien russe, qui a été élu Homme du match. "Je ne suis pas l'Homme du match. L'ensemble de l'équipe et les supporters, ce sont eux l'Homme du match", a réagi Igor Akinfeev.