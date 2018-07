Notre onze des flops du Mondial: un Belge, un Brésilien, cinq Allemands...

Jorge Sampaoli, ancien coach de l’Argentine : les images de cette Coupe du monde parlent d’elles-mêmes. Autant que les résultats et la manière pour les Argentins. Ce n’était pas sa Coupe du monde et sa Messi-dépendance au moment de poser des choix était vraiment interpellante. Depuis, il n’est d'ailleurs plus sélectionneur.

Gérard Piqué, Espagne : il faut cependant avouer que De Gea n’a pas non plus été rassuré par ses défenseurs. À l’image d’un Gérard Piqué en méforme. Il amène le pénalty face à la Russie remettant le pays hôte dans le match. Il n’était pas non plus en confiance sur phases arrêtées. Bref, un mondial à oublier.

Javier Mascherano, Argentine : sa Coupe du monde a été catastrophique. L'Argentine toute entière était une déception, mais Mascherano l'incarnait. Trop agressif, trop peu précis, souvent en retard... rien ne lui a souri. Au retour de la Russie, il a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale (il a 34 ans). Dommage pour lui de terminer sur une si mauvaise note.

Mats Hummels, Jérôme Boateng, Mezut Ozil, Sami Khedira, Allemagne : les Allemands, champions du monde en 2014 n'y étaient pas. Manque d'envie, de passion, de conviction, de créativité. Parmi ces joueurs Mezut Ozil a particulièrement été critiqué pour ses piètres performances. Mais les autres joueurs sont venus à son secours expliquant qu'ils étaient tous bien en-deça de leurs performances individuelles. Ce n'était pas l'année de l'Allemagne mais on ne doute pas qu'elle se relèvera rapidement de ce fiasco russe.

Yannick Carrasco, Belgique : beaucoup craignaient de ne plus retrouver le Yannick de l’Atlético depuis son départ pour la Chine. Il est difficile de leur donner tort. Pas à son affaire, il n’a tout simplement rien montré.