Nordin Jbari: "Martinez s'est révélé aujourd'hui"

Ce vendredi dans Place Diables Rouges sur Vivacité, David Houdret, Thierry Luthers et Nordin Jbari sont revenus sur la qualification des Diables Rouges pour la demi-finale de la Coupe du Monde après leur victoire 1-2 face au Brésil. Notre équipe revient sur la préparation tactique de Martinez qui a visiblement surpris les brésiliens.

Nordin Jbari a réellement été impressionné par le coach national: "Finalement, une Coupe du Monde crée des personnalités et fait sortir certaines choses de certaines personnes. Ce que Martinez nous a montré aujourd’hui, il ne l’avait pas montré en deux ans. Aujourd’hui, honnêtement, il a été très fort tactiquement. Premièrement, il n’a pas dit à des joueurs comme Chadli : tu vas jouer sur le flanc, tu vas courir et on s’en fout, c’est le Brésil et il faut défendre. Non, il leur a dit : tu vas jouer au milieu en perte de balle, tu vas laisser Willian à Vertonghen, tu vas essayer de récupérer le ballon et puis tu vas jouer vers l’avant, jouer pour aller marquer et pour aller gagner. Même chose avec Fellaini ou avec De Bruyne qui a joué plus haut. De Bruyne a apporté ce but avec les qualités offensives qu’on lui connait. Et puis, ce choix de placer Lukaku sur le côté en perte de balle pour embêter Marcelo. C’est comme cela qu’il a marqué beaucoup de buts à Everton. Tout d’un coup, Martinez s’est révélé avant un quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Il y a peut-être aussi le rôle de Thierry Henry. Est-ce qu’il ne l’a pas aidé à sortir de sa boîte ? "

Thierry Luthers persuadé du fait que Thierry Henry a joué un rôle important : "C’est un peu l’impression que cela donne quand on voit le dialogue. Je pense qu’il y a la patte et l’expérience d’Henry qui sont présentes. 4 coupes du Monde, champion du Monde, et apparemment il a quand même beaucoup travaillé avec Lukaku. Et d’ailleurs je trouve que sur le but de De Bruyne, il y a une course formidable de Lukaku. "

Nordin Jbari : " Pour moi Lukaku est l’homme du match. Courtois fait des arrêts extraordinaires mais dans tout ce système qui est mis en place, si votre attaquant ne garde pas le ballon, si votre attaquant ne vous donne pas le temps de ressortir, … c’est énorme ce qu’il a fait contre Miranda et Thiago Silva. "

Thierry Luthers encense également Martinez mais n'est pas tout à fait d'accord avec Nordin Jbari : "Par rapport à Martinez, bien sûr, il a pris une autre dimension aujourd’hui en mettant au point un système tactique qui a très bien fonctionné. Alors il le dit à l’interview, parfois les plus beaux systèmes tactiques dressés sur tableau noir ne fonctionnent pas si les joueurs ne le comprennent pas, ne l’assimilent pas et surtout ne l’appliquent pas. Il a remis les joueurs en avant, et je pense que c’est d’une humilité sincère chez lui. Bravo. […] Là ou je ne suis pas d’accord avec vous, c’est quand vous dites qu’il n’a jamais fait cela en deux ans. Je pense qu’il s’est adapté à l’adversaire, et ce n’est pas se dévaloriser que de dire cela. Pour moi il s’est adapté parce qu’il a mis ses 2 lignes de trois, De Bruyne a joué plus haut, il a mis Chadli dans une position plus axiale où il n’avait jamais joué en équipe nationale, … Pour moi il s’est adapté en fermant l’axe du jeu des Brésiliens."

Nordin Jbari : " Autant j’ai été très critique avec lui, autant aujourd’hui j’ai aimé ce que j’ai vu parce que j’ai vu un entraineur qui a agi sur le match, qui a fait quelque chose pour qu’on batte le Brésil, qui a changé ses idées même s’il est resté à trois derrière, il n’a pas mis les ailiers dans le couloir pour défendre comme Carrasco le faisait, et pour ça, bravo à lui. "

Thierry Luthers y croit pour la suite du Mondial, grâce à trio offensif incroyable: "Je reste quand même sous le charme du trio Hazard – De Bruyne – Lukaku. Je pense très sincèrement que quand ce trio est ensemble à ce niveau-là, tous les espoirs sont permis dans cette Coupe du Monde. C’est un trio magique !"