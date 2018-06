Nordin Jbari : "C'est incroyable qu'il ait fallu deux ans à Martinez pour connaître son groupe"

Ce mardi dans Place Diables Rouges sur Vivacité, avec David Houdret et Pascal Scimè, Nordin Jbari est revenu sur les problèmes de Carrasco dans le système à trois défenseurs de Martinez. Il regrette que Martinez ait attendu si longtemps avant d’envisager un retour à une défense à quatre.

"Je pense que même Martinez a remarqué qu’il fallait changer quelque chose... D’ailleurs, il est passé à 4 défenseurs dans les vingt dernières minutes, à 2-0 … C’est quand même incroyable qu’il lui ait fallu 2 ans pour comprendre qu’on n’avait pas les joueurs dans les couloirs pour jouer à trois derrière. Tout le monde tape sur Carrasco mais ce n’est pas son style de jeu. Pour le remplacer, Chadli défend un peu plus mais c’est aussi un joueur au profil offensif, Januzaj, n’en parlons pas… Moi je passerais à quatre derrière pour mettre un 4-3-3 avec Lukaku devant, pour faire rentrer Fellaini avec Witsel et De Bruyne, Eden Hazard sur la gauche et Mertens sur la droite. Cela permettrait de sécuriser un peu cette défense et d’apporter à Meunier un peu plus de liberté", a expliqué Nordin Jbari.

Par rapport au coup de sang de Vertonghen sur le positionnement de Carrasco : "Quand on met Carrasco sur ce côté, déjà avant le match, on sait qu’il va avoir un peu de mal et défendre un peu moins. Pour l’équilibre de l’équipe, l’entraîneur devrait donc dire à Vertonghen qu’il soit un peu plus concentré et qu’il fasse attention sur ce côté gauche. Sur cette phase, je suis désolé mais Vertonghen n’a pas d’homme. Alors évidemment, Carrasco doit aussi faire des efforts, mais à partir du moment ou Vertonghen n’a pas d’homme, il doit faire la couverture et je ne comprends pas pourquoi il s’énerve autant… ou alors, c’est juste pour montrer que ça l’agace de jouer comme ça parce qu’il doit faire plus de boulot qu’en temps normal", estime notre consultant.

Faut-il déjà changer de système contre la Tunisie, ou attendre le match face à l’Angleterre ? "La question n’est pas de savoir si on joue contre le Panama, la Tunisie ou l’Angleterre. La question est d’utiliser le meilleur système avec les joueurs qu’on a. Les problèmes de Carrasco, on les avait déjà remarqués dans les matches amicaux, et ici, en Coupe du Monde, on l’a vu avec le Panama, les joueurs se donnent à 100% pour le pays et ils courent dans tous les sens dans le dos des joueurs […] Thomas Meunier est aussi un joueur qui se projette énormément vers l’avant et il se retrouvait donc parfois très loin de son adversaire. Carrasco a eu du mal, pas parce que c’est un mauvais joueur, mais parce que c’est un joueur offensif. Quand on aligne un joueur, il faut jouer sur ses qualités, et pas le mettre dans des situations où il ne pourra pas les montrer", conclut Nordin Jbari.