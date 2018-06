Noël Le Graët: "L'argent a pris beaucoup de poids" dans l'attribution du Mondial 2026

"L'argent a quand même pris beaucoup de poids" et le Maroc avait un "monstre" en face de lui, a estimé jeudi le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, au sujet de l'attribution du Mondial-2026 au trio Etats-Unis/Canada/Mexique.

"L'Afrique devra à nouveau avoir une Coupe du monde. Une seule fois en cent ans, ce n'est pas beaucoup", a insisté le patron de la FFF qui avait soutenu la candidature du Maroc pour "des raisons amicales" car "il y a un million de Marocains en France" et que "l'Afrique a beaucoup apporté au football français".

"Quand on voit le petit Maroc face au monstre des trois pays réunis, ce n'est pas la même compétition. On n'est pas tout à fait dans les mêmes réalités. Sur le plan de la réalité économique et des recettes, il n'y avait pas photo. La victoire était quasiment assurée avant le match", a reconnu le responsable français.

Le trio Etats-Unis/Canada/Mexique a été désigné mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du monde à 48 équipes, aux dépens du Maroc, à l'issue du vote des 203 membres de la Fifa, réunie en Congrès à Moscou.