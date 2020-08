Nicolas Anelka rétablit sa vérité sur l'accrochage avec Domenech et l'épisode de Knysna

C’est l’une des histoires les plus rocambolesques du football qui s’est déroulée an Afrique du Sud en 2010. La Une polémique du journal l’Équipe, l’exclusion de Nicolas Anelka, la grève des joueurs dans le car de Knysna… le genre d’affaires extra-sportives que la France préfère (assez logiquement) oublier.

Mais Nicolas Anelka avait promis de révéler un jour sa version de l’histoire. Voilà qui est chose faite avec un film qui lui est consacré.

Le Français revient tout d’abord sur le moment qui a fait basculer tout le reste… C’était à la pause de France-Mexique : "Je rentre frustré dans le vestiaire. Je réfléchis, je suis en train de me dire : 'Je n’ai aucun ballon, je ne trouve pas la solution, on n’arrive pas à jouer, il y a encore 0-0 et on n’a pas encore marqué de but'. Tout à coup, le coach rentre et il sort mon nom. Quand il sort mon nom, avec toute la frustration qu’il y avait déjà avant, c’est sorti parce que je n’admets pas que tu sortes mon nom comme si j’étais le fautif. Presque l’ennemi public n°1. Comme si c’était de ma faute en fait. Donc moi j’ai senti une agression […] C’est une très grosse erreur, il doit savoir que la frustration est là. Il doit savoir qu’à l’intérieur, je suis un volcan."

Anelka dément par contre les propos qui se sont retrouvés le lendemain en Une du journal l’Equipe… Il se défend d'avoir dit "Va te faire enculer, sale fils de pute" au coach. Raymond Domenech a d’ailleurs avoué lui aussi que ce ne sont pas ces paroles que le joueur a prononcées. Il lui aurait dit "Tu n’as qu’à la faire ton équipe de merde". Des paroles qui lui vaudront une exclusion immédiate du groupe présent en Afrique du Sud. A la suite de cela, Anelka est prévenu par Patrice Evra que les joueurs vont initier un mouvement de grève en soutien à leur équipier… S’en suit l’épisode du bus et le fiasco complet pour les Bleus.

Anelka ne reviendra pas en équipe de France : "C’était la fin. Après ça, c’était compliqué de revenir […] Il y a un goût amer. C’était un moment très émouvant. Il a dès fois des moments comme ça, qui sont tristes mais qu’il faut vivre. Et franchement, c’est un moment que je n’oublierai jamais."