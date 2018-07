"Neymar n'égalera jamais Pelé" selon Luis Felipe Scolari

"Neymar n'égalera jamais Pelé", estime l'ancien sélectionneur du Brésil Luis Felipe Scolari, le dernier à avoir mené les Auriverde au titre mondial (en 2002). "Au Brésil, nous savons qui est Neymar et qui est Pelé. Nous savons qu'il n'y a qu'un Pelé et qu'il n'y en aura jamais un autre", déclare Scolari dans une interview au journal espagnol El Mundo.

"Un joueur peut être très bon, voire spectaculaire, mais il ne sera jamais comme Pelé parce qu'il n'a pas d'héritier. Personne ne l'égalera jamais".

Champion du monde à 17 ans en 1958, Pelé a encore soulevé la Coupe du monde - le trophée Jules Rimet à l'époque - en 1962 et 1970.

Neymar a 26 ans et dispute son second Mondial, après la Coupe du monde 2014 où il avait été blessé en début de tournoi.

Scolari, qui était aussi sur le banc du Brésil il y a quatre ans lors de la dégelée 1-7 face à l'Allemagne, estime que Neymar a freiné son développement en quittant le FC Barcelone.

"A Barcelone, Neymar a évolué beaucoup et a presque atteint le niveau de Messi et Ronaldo. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre. Il est sur le bon chemin mais il a encore besoin de temps. Il sera peut-être à leur niveau dans un an ou deux".

Le Brésil affronte la Belgique vendredi soir en quarts de finale de la Coupe du monde.