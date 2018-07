Neymar : "Je me moque des critiques"

Ce lundi, le Brésil a éliminé le Mexique en 1/8 de finale du Mondial 2018 en Russie.

Neymar (Brésil, homme du match): "Ochoa est un grand gardien, mais je n'abandonne jamais, je suis brésilien. C'est un but de perception, de volonté, je me suis arraché et j'ai mis la balle au fond. (Les critiques?) Je pense que c'est plus une tentative de me déstabiliser qu'autre chose. Je me moque des critiques, et je ne m'occupe pas de celles de la presse non plus. Je n'ai pas parlé à la presse ces deux derniers matches car je ne veux pas trop de polémiques, trop de gens s'excitent. Je ne veux pas me faire remarquer autrement que sur le terrain, je suis un joueur. Je progresse, je savais qu'il me fallait du rythme et aujourd'hui je me sens bien mieux, je suis très content pas seulement individuellement mais pour toute l'équipe, pour tous les efforts."