Neymar-Hazard, lequel va donc remporter ce duel étoilé ?

A l’issue des huitièmes de finale, le Mondial a perdu les deux derniers "Ballon d’Or", Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal). Les spotlights sont aujourd’hui dirigés vers deux autres artistes qui rêvent ouvertement de décrocher un jour, eux aussi, le fameux … "Ballon d’Or". Et si l’heure était venue pour Neymar le Brésilien ou Eden Hazard le Diable rouge de détrôner les maîtres du Barça et du Real Madrid ?

Ce vendredi, le duel à distance des n°10 que se livreront Neymar (26 ans) et Hazard (27 ans) constituera l’une des attractions d’un Brésil-Belgique qui s’annonce bouillant !



Blessé en fin de saison au PSG, Neymar a tenu en haleine tout un peuple. Sera-t-il prêt pour la Coupe du Monde ? Sera-t-il surtout à son meilleur niveau ? Après un premier match compliqué et peu convaincant contre la Suisse, la perle brésilienne est montée en puissance et a gagné en confiance. Il s’est, à l’instar de son look, un peu cherché en début de tournoi.

Auteur de deux buts (contre le Costa Rica et le Mexique) et de deux passes décisives, Neymar semble bien lancé dans la compétition. Il a d’ailleurs été nommé "Homme du match" face à El Tri en huitièmes de finale.

Il agace toutefois nombre d’observateurs avec ses plongeons, ses simulations, ses roulés-boulés à chaque fois qu’il est taclé,… Il est sans aucun doute le joueur le plus matraqué (23 fautes subies en 4 rencontres) mais à force de faire son cinéma, il perd en crédibilité.

Cela contraste évidemment assez cruellement avec le comportement affiché sur le terrain par un Eden Hazard qui n’en rajoute jamais. Lui aussi, il reçoit des coups (14 fautes subies en trois matches) mais il les esquive tant bien que mal sans râler ou pester.

Ce Mondial doit être SON Mondial ou plutôt celui de SON équipe car, contrairement à Neymar, Eden est nettement plus altruiste. Il se moque bien de marquer un, deux ou trois buts aussi longtemps que les Diables s’imposent.

Et finalement, dans le collectif, il parvient à grandir et à s’exprimer. Auteur de deux buts (contre la Tunisie dont un sur pénalty) et de deux passes décisives, Eden Hazard a joué un rôle crucial dans l’excellent mondial disputé actuellement par notre équipe nationale. Contre la Tunisie en phase de poules et contre le Japon en huitièmes de finale, la FIFA lui a d'ailleurs décerné le titre de "Homme du match".

Les deux hommes n’ont pas connu une saison de rêve en club. Certes, Neymar a tout gagné en France avec le PSG (titre national, coupe de la Ligue et Coupe de France) mais il n’a pas permis au club parisien de s’illustrer et de vaincre ses démons en Ligue des Champions. Il avait pourtant été engagé pour cela !

Après avoir décroché le titre en Premier League en 2017, Eden Hazard a vécu avec Chelsea dans l'ombre de Manchester City. La saison plutôt chaotique a finalement été sauvée grâce à la victoire des Blues en finale de la FA Cup sur un pénalty transformé par … Hazard.

Ce vendredi 6 juillet, à 20h00 à Kazan, des millions de regards seront donc rivés sur ces joueurs d’exception. Que le show commence …

Cela pourrait être l’heure de la revanche pour les Diables rouges 16 ans après leur élimination face aux Auriverde à la Coupe du Monde organisée conjointement par le Japon et la Corée du Sud. Dans cette rencontre, un but de Marc Wilmots (ex-sélectionneur de la Belgique) avait été refusé de manière incompréhensible par l'arbitre jamaïcain, Peter Prendergast. Le score était alors de 0-0.