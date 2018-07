Moscou en gueule de bois : "On n'avait jamais vu ça!"

Partout, des scènes de liesse. Là, un supporter escalade un lampadaire (imaginez un peu…), ici un groupe offre des bières aux les supporters étrangers qui veulent bien les accompagner pour scander le nom du pays. “RUS-SI-IA, RUS-SI-IA.” Jamais, de parole de moscovite, on n’avait vu pareille fête dans la ville. “Cela restera, quoiqu’il arrive un moment unique.” Un moment qui s’est prolongé jusque très tard le soir…

Hier, Igor Akinfeev offrait à la Russie son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, en stoppant l’envoi de Iago Aspas en fin de séance de tirs au but. Très vite, le centre de Moscou s’est transformé en marée blanc-bleu-rouge. Les supporters ont afflué de partout pour venir communier ce résultat inoubliable qui marquera à jamais l’histoire du football russe. Du stade Loujniki, des bouches de métro, des artères embouteillées, le peuple moscovite a afflué vers la rue Nikolskaya et la Place Rouge, les deux points de ralliements pour les supporters du monde. Ils sont plusieurs dizaines de milliers “On n’avait jamais vu ça !”, nous lance un supporter manifestement désinhibé comme toute la bande d’amis qui le précède. “Vous savez en Russie, pendant l’année, les rassemblements de plusieurs personnes sont tous interdits. Ici, la police ne peut même pas nous contenir.”

Un solide lendemain de veille

Ou tôt le matin. Au réveil le lendemain, nous allons humer le parfum qui subsiste dans la ville. Parfum alcoolisé, certainement, autant par les moscovites que pour ceux du reste du monde, manifestement heureux de voir que le pays vit (enfin?) à fond son événement.

Mais aujourd’hui la ville est morte, comme engourdie après s’être tant déchaînée la veille. Dans les artères habituellement chargées, très peu de monde. Les drapeaux ont déjà été rangés au placard, le grimage a été effacé et la vie a timidement repris son train. Certains somnolent encore sur les bancs publics, d’autres cèdent à l’ “appel du gras” en allant se réfugier dans les fast-foods. La fédération de Russie redescend sur terre après avoir écrit la plus belle page de son histoire. Et attend déjà la Croatie pour remettre une couche à ce Mondial, déjà réussi.