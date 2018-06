Mondial 2026, les deux candidatures à la chasse aux votes

Les deux candidatures pour l'organisation de la Coupe du monde en 2026, validées par la FIFA, la fédération internationale de football, dimanche lors de de son 68e Congrès, sont, une dernière fois, à la chasse aux votes avant le verdict mercredi à Moscou, Russie.

Alors que la Coupe du monde 2018 démarre jeudi, l'organisateur de l'évènement de 2026, qui rassemblera pour la première fois 48 pays, sera désigné mercredi. Le Maroc d'une part, et un dossier conjoint Etats-Unis/Mexique/Canada, d'autre part sont candidats. Lundi et mardi à Moscou, les deux candidatures auront encore l'occasion de tenter de convaincre les membres de la FIFA de voter pour eux.

Une présentation des dossiers est prévue lundi devant les 50 fédérations africaines alors que le panel européen sera la cible des candidats mardi. Les autres confédérations seront à convaincre encore dans le courant de la journée de lundi.

Dimanche, la FIFA a validé les deux candidatures, même si le Maroc est passé avec un score de 2.7 sur 5 alors qu'un minimum de 2.0 est exigé par un jury chargé d'évaluer les données en matière de stades, de transports et d'infrastructures hôtelières.

La candidature américaine, avec le Mexique et le Canada, baptisée 'United 2026', a reçu une note de 4 et offre une perspective de revenus deux fois plus importante que le Maroc, grâce aux possibilités plus élevées en matière de ventes des tickets et aux facilités d'hébergements.

Les candidats ne peuvent voter pour eux-mêmes, laissant les 207 autres membres de la FIFA décider de leur sort alors que le Kosovo ne devrait pas prendre part au vote suite au décès du président de sa fédération.

Le Maroc et le Canada n'ont encore jamais organisé la Coupe du monde. Le Mexique a accueilli l'évènement en 1978 et en 1986 (avec la 4e place de la Belgique), les Etats-Unis en 1994.

L'édition 2026 rassemblera pour la première fois 48 pays, divisés en 16 groupes dont les deux premiers seront qualifiés au tour suivant.

La Coupe du monde en 2022 a été octroyée au Qatar.