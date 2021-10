Le mondial 2022, qui se déroulera en décembre 2022, bouleversera les habitudes du monde du foot. Mais ses qualifications ont déjà un impact sur les championnats européens. Les matches de qualifications du Conmebol, la zone AmSud perturbent plusieurs championnats européens et pas les moindres. Si la Liga a choisi de postposer des rencontres, certains clubs de Premier League seront privés de joueurs ce week-end. En cause, un calendrier qui s’étire toujours plus et des temps de récupération trop courts. Cinq rencontres, programmées dans la nuit de jeudi à vendredi (heures européennes), posent "problème" : Bolivie-Paraguay (4-0), Colombie-Équateur (0-0), Argentine-Pérou (1-0), Chili-Vénézuela (3-0) et Brésil-Uruguay (4-1). Elles impliquent entre autres des joueurs du Real Madrid, de l’Atletico, de Liverpool, de Manchester City et United. Toutes des équipes impliquées en Coupe d’Europe dès mardi pour certaines. Car oui le calendrier footballistique et s’arrête jamais. La Liga a réglé le problème et a repoussé à une date ultérieure les matches des deux clubs madrilènes . La Premier League n’a pas pris de décision aussi radicale. Il faut dire que six des sept rencontres de ce samedi comptant pour la 8e journée sont impactées.

Après des règles sanitaires peu claires – et assouplies depuis – c’est donc l’écart entre les matches qui vient provoquer des migraines à Jurgen Klopp, Pep Guardiola et consorts. Les coaches vont devoir faire un choix : ménager ou non certains cadres. Liverpool a même tenté de décaler son match à Watford. Les Hornets ont refusé. La moindre heure gagnée aurait été la bienvenue.



Car le cas des Reds est le plus frappant. Fabinho et Alisson (remplaçant) ont terminé leur match contre l’Uruguay à aux alentours de 4h30, vendredi matin. Ils sont censés être sur la pelouse de Vicarage Road à 13h30 ce samedi. Soit à peine 33 heures plus tard. Voyage et décalage horaire compris ! Injouable. Klopp a donc décidé de se passer de ses deux Brésiliens pour ce match.



City (Gabriel Jesus, Ederson) et United (Cavani, Fred), Aston Villa (Martinez, Luiz), Leeds (Raphina), qui jouent à 16 heures, ou Chelsea (Silva) – qui joue à 17h30 – sont à peine mieux lotis. Tous ces joueurs affichent moins de 38 heures entre leur deux rencontres.



Des chiffres qui donnent du poids aux déclarations récentes de Thibaut Courtois et soutenues par le syndicat des joueurs sur un calendrier toujours plus chargé.



Si aucune solution n’est trouvée d’ici-là, le souci pourrait se reproduire fin janvier et fin mars.