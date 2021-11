Mondial 2022 : Cristiano Ronaldo reste confiant en vue des barrages

La star portugaise Cristiano Ronaldo n'a pas cherché d'excuse après avoir manqué la qualification directe pour le Mondial 2022 de football au Qatar avec le Portugal dimanche soir. 'CR7' a exprimé son optimisme quant à une participation à Qatar 2022, même après un douloureux revers subi 1-2 face à la Serbie au Estadio da Luz de Lisbonne.

"Le football nous a montré à maintes reprises que ce sont parfois les chemins les plus difficiles qui mènent aux meilleurs résultats. Le résultat d'hier a été difficile mais pas suffisant pour nous abattre", a écrit l'attaquant de 36 ans sur Instagram lundi.

Le Portugal, 8e au classement FIFA, a terminé 2e du groupe A des qualifications derrière la Serbie (FIFA 25) et devra passer par les barrages pour espérer disputer la Coupe du monde l'an prochain (21 novembre-18 décembre). Le dernier grand tournoi manqué par le Portugal est le Mondial 1998.

"L'objectif d'être présent à la Coupe du monde 2022 est toujours là et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver. Pas d'excuses. Le Portugal est en route pour le Qatar", a poursuivi Ronaldo dans son message en portugais. Pour la star du football de Manchester United, la qualification serait sa cinquième participation à la Coupe du monde après 2006, 2010, 2014 et 2018. Jusqu'à présent, Ronaldo a marqué au moins un but dans chaque phase finale de Coupe du monde.