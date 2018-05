Mondial 2014: Les Diables au pays du football

A quelques jours du début de la Coupe du Monde, RTBF.be/sport vous propose de revivre une phase finale vécue par nos Diables Rouges. Aujourd'hui: le Mondial 2014. Les Diables rouges décrochent leur ticket pour le Brésil sur le terrain de leur principal adversaire en qualifications: la Croatie. Romelu Lukaku y va de son petit doublé et qualifie la Belgique pour la plus prestigieuse compétition internationale de football. Cela faisait 12 ans que le peuple belge attendait cela!

Les Diables sauvés par leurs remplaçants contre l'Algérie Le premier adversaire de la Belgique est l'Algérie. Le match se déroule le 17 juin et les Diables souffrent face aux tenaces Fennecs. Douze ans jour pour jour après l'élimination face au Brésil, les Diables entament un nouveau chapitre. Marc Wilmots demande à ses joueurs d'écrire leur propre histoire. Et pour ce premier acte, ils jouent la carte du suspense. En difficulté face à une équipe algérienne bien organisée et rugueuse, les Belges, sans doute un peu tendus pour leurs débuts en Mondial, ont du mal à trouver leur tempo. Après 25 minutes, ils sont menés. Sofiane Feghouli convertit un penalty obtenu suite à une faute de Jan Vertonghen (0-1). Le match se crispe et l'on ne trouve pas la faille du côté des Diables. Marc Wilmots cherche des solutions et décide d'effectuer tôt ses trois changements: Dries Mertens, Divock Origi et Marouane Fellaini montent sur le terrain. C'est de ce banc que va venir la délivrance, d'abord via Big Mo, qui fait parler sa puissance sur un très bon service de Kevin De Bruyne et glisse une tête sous la barre de M’Bolhi (1-1, 71e). Dries Mertens offre la victoire aux Diables quelques minutes plus tard en expédiant une splendide frappe de l’extérieur au fond des filets (2-1). Les Diables n'ont pas paniqué et ont évité de justesse le coup de chaleur à Belo Horizonte.

Le conte de fée de Divock Origi face à la Russie Cette fois, les Diables rentrent mieux dans leur rencontre. Dries Mertens, titularisé après son but face à l'Algérie, se met ainsi plusieurs fois en évidence mais ne cadre pas ses envois. La Russie n'est pas en reste et le remuant Kanunnikov pose des problèmes à notre défense, tout comme l'attaquant russe Kokorin qui parvient à placer une tête à bout portant mais non cadrée à l'heure de jeu. Les Belges bafouillent légèrement leur jeu. C'est brouillon et les Diables n'arrivent pas à se créer d'actions dangereuses. Comme face à l'Algérie, Marc Wilmots décide d'apporter du sang frais devant. Il fait monter Divock Origi à la place de Romelu Lukaku. Le jeune Belge de 17 ans, surprise de la sélection de Marc Wilmots, obtient l'occasion de montrer sa valeur et de remercier le sélectionneur national de sa confiance en fin de match. Suite un débordement d'Eden Hazard sur le flanc gauche, l'attaquant lillois reprend le centre du joueur de Chelsea et ouvre le score. On est à la 88ème minute et le jeune attaquant vit un véritable conte de fée, marquant son premier but en Coupe du Monde et qualifiant la Belgique pour les 1/8èmes de finale.

Un 9/9 historique obtenu face à la Corée du Sud La Belgique qualifiée, Marc Wilmots décide de faire tourner son effectif. 7 changements sont apportés. Adan Januzaj obtient grâce à cela sa première sélection pour les Diables Rouges. Comme lors des deux premiers matches de groupe, le début de rencontre est poussif pour la Belgique. Alors que le 11 belge revient bien dans le match et se crée quelques occasions, Steven Defour se fait exclure en fin de première période après avoir laissé traîner ses crampons sur Kim Shin-Wook.

La Belgique est à 10 et se trouve finalement dans une position qu'elle affectionne: elle ne doit plus faire le jeu. La Corée domine mais la défense veille au grain. L'heure de jeu arrive et avec elle, comme d'habitude, la montée au jeu de Divock Origi. Le fils de Mike, auteur du but décisif contre la Russie, sert à nouveau de détonateur. Son tir puissant est mal négocié par Kim Seung-Gyu. Jan Vertonghen, à limite du hors-jeu, a bien suivi et libère tout le clan belge pour inscrire le seul but du match. Le défenseur des Spurs inscrit la 50ème réalisation belge en Coupe du Monde. Une fois encore les Diables marquent dans les 20 dernières minutes. Jamais dans son histoire, la Belgique n'avait remporté ses trois matches de poules en Coupe du Monde.

La Belgique se qualifie pour les 1/4 au bout du suspense face aux USA Ce 1/8ème de finale transcende les Diables Rouges. Pour la première fois de cette Coupe du monde, les hommes de Marc Wilmots débutent le pied au plancher. Divock Origi, titularisé à la pointe de l'attaque, n'a besoin que de 41 secondes pour se mettre en évidence. Le jeu des Belges est plus chatoyant que lors des matches de groupe. Et les occasions se succèdent mais en face d'eux il y a une très grand Tim Howard qui arrête tout. La domination belge est totale mais ne se traduit pas en but. Si bien que les deux équipes sont obligées de recourir aux prolongations pour se départager. Marc Wilmots lance au jeu Romelu Lukaku, qui ne met que 90 secondes pour être décisif. Il gagne son duel et va au face-à-face avec Howard. Au dernier moment, il passe le ballon en retrait pour Kevin De Bruyne, qui fait le tour de son défenseur pour placer le ballon dans le petit filet. C'est 1-0 et c'est largement mérité. L'équipe belge se libère à la 104ème minute. On inverse les rôles: Kevin de Bruyne est lancé en profondeur sur la gauche et temporise. Il attend Romelu Lukaku, qui récupère le ballon et trompe Howard d'un tir puissant. C'est 2-0. L'euphorie est dans le camp belge mais les Américains tempèrent directement les ardeurs tricolores. Green, monté au jeu juste après le deuxième but belge, réduit l'écart à la 106ème. Mais ce sera le seul but des hommes de Jurgen Klinsmann. La Belgique se qualifie pour les 1/4 de finale. Une première depuis 1986.

Le cruel réalisme argentin Pour ce 1/4 de finale face à l'Argentine, un seul changement est apporté par Marc Wilmots dans son onze de départ: Kevin Mirallas est préféré à Dries Mertens sur l'aile droite. Le match débute et la Belgique tente de prendre possession du ballon. Mais les Diables sont douchés rapidement. Après 7 minutes, Vincent Kompany effectue une très mauvaise relance dans l’axe et permet aux Argentins de partir rapidement en contre-attaque. Angel Di Maria transmet à Gonzalo Higuain dans l’axe. L’attaquant de Naples enchaîne, à l’entrée de la surface. Une reprise en demi-volée du droit qui laisse Thibaut Courtois sur place et qui donne l’avance à l’Albiceleste (1-0, 7’). Sonnés, les Belges se remettent à pousser mais se montrent trop lents dans leurs dernières intentions. Les Argentins sont regroupés dans leur camp et partent très rapidement en contre-attaque. La défense laisse logiquement plus d'espace. A la 55ème minute, Higuain en profite et s’offre une énorme opportunité de réaliser le doublé. Le Napolitain file dans l’axe, dribble Kompany d’un superbe petit pont et allume Courtois. Le ballon heurte la transversale. Par la suite, les Diables se créent des occasions mais aucune ne trompe Sergio Romero. L'Argentine tient bon et se qualifie sur le plus petit écart. Une approximation défensive aura suffi pour mettre fin à l'aventure des Diables au Brésil. Avec un goût de trop peu. Les Belges rentrent donc à la maison le cœur lourd mais la tête haute après quatre victoires en cinq matches et une place parmi les huit meilleures nations du monde.