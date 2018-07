Miranda : "Il faudra hausser notre niveau de jeu contre la Belgique"

Le Brésil sait qu'il devra hausser encore son niveau de jeu pour venir à bout de la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde de football vendredi à Kazan, Russie. Miranda l'a souligné jeudi lors du point presse avant le dernier entraînement des Brésiliens.

"Nous sommes conscients des qualités des joueurs belges. Ils possèdent une très bonne attaque et la Belgique, ce n'est pas seulement Lukaku. Il y a beaucoup de joueurs avec de grandes qualités et nous savons qu'il va falloir en faire un peu plus. Nous travaillons sur les systèmes défensifs pour contrer leur jeu. Nous sommes préparés à tout, mais nous savons aussi qu'il va falloir élever notre niveau de jeu. Il faudra être meilleur techniquement, il faudra être plus concentré", a estimé le défenseur central de l'Inter de Milan, 33 ans.

Vincent Kompany avait expliqué la veille en conférence de presse qu'il ne pensait pas à la défaite. "Je ne vais pas aller me coucher en me disant 'et si on perd'", même si c'est le Brésil en face, avait déclaré en substance le défenseur des Diables Rouges. Miranda n'a pas pris cela comme une provocation. "Kompany a montré qu'il avait confiance en son équipe et il a parlé comme un joueur d'expérience doit le faire à ses coéquipiers", a commenté Miranda qui récupère vendredi le brassard de capitaine.

Tite, le sélectionneur brésilien, a en effet établi une rotation entre ses joueurs pour porter le brassard de capitaine. Miranda est le 4e à le porter après Marcelo contre la Suisse (1-1), Thiago Silva contre le Costa Rica (2-0) et le Mexique en 8es de finale (2-0). Miranda avait été capitaine contre la Serbie (2-0).