Milorad Mazic désigné pour siffler Belgique-Brésil

Le Serbe Milorad Mazic a été désigné par la FIFA pour arbitrer le quart de finale de la Coupe du monde de football entre la Belgique et le Brésil, vendredi à Kazan (20h00).



Le Serbe de 45 ans était au sifflet pour la dernière finale de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool (3-1).



Dans ce Mondial, Mazic a déjà dirigé Corée du Sud-Mexique (1-2) et Sénégal-Colombie (0-1). Il était également présent l'été dernier lors de la Coupe des Confédérations.