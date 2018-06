Michy Batshuayi qui râle et puis qui rit face à la Tunisie

Monté au jeu à la 68ème minute à la place d'Eden Hazard, Michy Batshuayi a vécu des moments contrastés face aux Tunisiens. Dans un premier temps, il a cruellement manqué de réussite. L'attaquant belge s'est ainsi créé trois énormes occasions : A la 76ème minute, il se joue du portier tunisien mais son essai est dégagé devant la ligne par Yassine Meriah. Quatre minutes plus tard, c'est la barre qui l'empêche de marquer et dans la minute qui suit, c'est le gardien des Aigles de Carthage, Farouk Ben Mustapha qui s'interpose devant l'attaquant de Chelsea, prêté en janvier dernier au Borussia Dortmund.

A la 90ème minute, Michy Batshuayi a vu ses efforts récompensés en inscrivant le 5ème et dernier but des Diables face à la Tunisie. Score final : 5-2 !

"C’est un peu dommage de ne pas avoir mis d'autres buts mais on va laisser ça pour la suite", a réagi Batshuayi à notre micro après la rencontre. "Nous sommes très contents de la prestation collectif car il y a presque tout dans ce match. On a montré à tout le monde que l’on monte en puissance. On a travaillé dur aux entraînements et cela a porté ses fruits", a ajouté le Diable rouge.