Michy Batshuayi célèbre la victoire des Diables tout en humour: "La Belgique a gagné grâce à deux Khorotos (Marocains)"

"Aujourd'hui la Belgique s'est qualifiée grâce à deux Khorotos." La séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis la victoire des Diables Rouges face au Japon en huitième de finale lundi soir. Sur deux vidéos diffusées sur son compte Snapchat, Michy Batshuayi réagit à chaud dans les vestiaires à la fin du match.

Tout en humour, l'attaquant explique que la Belgique a gagné grâce à deux "Khorotos" qui signifie "Marocains" en argot. Il parle de Marouane Fellaini qui a marqué le 2e but de cette rencontre quelques minutes après être monté sur le terrain et de Nacer Chadli qui offre la victoire aux Diables Rouges, in extremis, dans les dernières secondes du temps additionnel.

Le sourire aux lèvres, Michy Batshuayi remercie ses coéquipiers et ironise : "Qui a dit que le Maroc était éliminé ?"