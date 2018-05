Meunier : "Ronaldo absent ? Cela ne change rien pour moi, ce n'est qu'un joueur dans une équipe"

Thomas Meunier, qui est devenu incontournable sur le flanc droit sous Roberto Martinez, a été désigné mercredi par Romelu Lukaku comme la "révélation" de ces derniers mois chez les Diables Rouges. Le joueur du PSG, qui découvrira l'atmosphère d'une Coupe du Monde après avoir goûté à l'Euro et à la Champions League, est impatient de faire le déplacement en Russie...

"Je me sens frais, j’ai quand même été préservé dans mon club, a ironisé Thomas Meunier, qui a été peu aligné cette saison par Unai Emery. La semaine de vacances a fait du bien, cette période de décompression était nécessaire. Mentalement et physiquement, tout va bien. Les entraînements sont assez intensifs, mais c'est toujours agréable de revenir en équipe nationale et de revoir les copains ! On a les qualités et les joueurs pour évoluer dans différents systèmes. On a beaucoup de possibilités. J’ai remercié Romelu d’avoir dit que j’étais celui qui a le plus évolué en deux ans en équipe nationale. Il y a deux ans, j’ai été repris de justesse pour l’Euro et maintenant je suis un titulaire. Je retrouve un rôle offensif chez les Diables et cela me convient bien."

Sur son flanc droit, Thomas Meunier aurait pu croiser la route de Cristiano Ronaldo samedi, mais le Portugais ne serait pas du voyage en Belgique... et cela ne l'émeut pas vraiment !

"Cristiano Ronaldo est absent ? Cela ne change strictement rien pour moi qu'il soit là ou pas, a avoué Tom Mills. Il a bien travaillé pendant la saison, je pense qu'il a mérité un peu de vacances ! Ce n'est qu'un joueur dans une équipe. Le Portugal, ce n'est pas le Brésil, mais c'est le Top 10 mondial. C'est un équipe de Coupe du Monde, tout simplement."