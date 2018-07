Meunier aux supporters: "Mettez-vous une bonne purge"

Euphorique après la victoire des Diables face au Brésil, Thomas Meunier est passé au micro de Vincent Langendries pour débriefer la qualification de la Belgique en demi-finale.

"Je n'aurais jamais cru que l'on aurait des boules pareilles. On a galéré en deuxième période. Le Brésil nous a peut-être sous-estimé en première période en jouant avec un tempo assez lent. Ils se sont rendus compte qu'il fallait accélérer et on a galéré. Finalement, on a tenu. On a tous donné 110%. Ce sont les 10% qui ont fait la différence. C'était probablement la plus belle victoire de ma carrière."

L'entraide et l'esprit de sacrifice: deux autres éléments qui ont fait la différence. "C'était très bien joué de la part du coach Martinez. On a fait des sacrifices. Au niveau offensif, je n'ai pris aucun plaisir. J'ai verrouillé sur mon flanc pendant tout le match. On a travaillé les uns pour les autres et ça a payé. Un travail collectif pour le bien de la patrie."

Seul bémol de la soirée du Diable rouge, le carton jaune qui le privera de demi-finale contre la France. "C'est le foot. Dieu l'a voulu. On va peut-être se qualifier et je serai là en finale. Je veux désormais savourer cette victoire."

Le joueur du PSG a conclu son intervention par un conseil aux supporters des Diables. "On vient d'éliminer le Brésil. À tout ceux qui nous regardent: mettez vous une bonne purge ce soir car il faut fêter ça."