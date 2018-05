Mesut Özil certain de disputer le Mondial malgré sa blessure au dos

Absent sur le terrain mais présent en tribune dimanche lors de la démonstration d'Arsenal, 5-0, contre le FC Burnley, lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Angleterre, le milieu de terrain international allemand Mesut Özil est blessé au dos. Il ne devrait pas non plus disputer l'ultime rencontre à Huddersfield Town le 13 mai.

"C'est dommage de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour me rétablir", a-t-il écrit sur sa page instagram. "Je ne doute pas une seconde de ma participation au Mondial", a-t-il ajouté, alors qu'aucune diagnostic précis n'a encore révélé la nature exacte de cette blessure.

Une blessure que le manager d'Arsenal Arsène Wenger a lui qualifiée de "préoccupante".

Mesut Özil a par ailleurs précisément rendu hommage au Français, lequel s'apprête à quitter le club qu'il aura dirigé pendant 22 saisons.

"Je tiens une fois encore à le remercier. C'était un grand honneur de jouer pour vous, Monsieur Wenger! Merci pour tous les bons souvenirs et vos excellents conseils..."

L'Allemagne figure dans le groupe F et jouera contre le Mexique (le 17 juin à Moscou), la Suède et la Corée du Sud, au Mondial russe.

Le sélectionneur Joachim Löw doit annoncer sa liste mardi prochain.