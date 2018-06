Messi : "C'est merveilleux d'avoir gagné de cette façon"

L'Argentine a tremblé face au Nigéria, mais elle s'est qualifiée in-extremis pour les 1/8es de finale de la Coupe du Monde.



"Nous étions confiants que nous allions gagner ce match. C'est merveilleux d'avoir gagné de cette façon. C'est une joie bien méritée", a commenté Lionel Messi au micro de la BBC.



"Je savais que Dieu était avec nous et qu'il n'allait pas nous laisser tomber", a repris le capitaine argentin, qui a inscrit son premier but dans ce tournoi, le 100e depuis le début de la compétition. "Je remercie tous ceux qui sont ici, pour tous leurs sacrifices, et tous ceux qui sont en Argentine et qui ont toujours été avec nous. Le maillot de l'équipe nationale est au-dessus de tout."