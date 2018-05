Mehdi Carcela dans les 23 joueurs marocains pour la Russie

Le milieu de terrain offensif du Standard Mehdi Carcela a été appelé par le sélectionneur français du Maroc Hervé Renard pour disputer le Mondial 2018 (14 juin-15 juillet) en Russie. Il sera accompagné de Mbark Boussoufa, ancien joueur de La Gantoise et d'Anderlecht, et de Nabil Dirar (ex-Westerlo et Club Bruges). La fédération marocaine de football (FRMF) l'a annoncé jeudi sur Twitter.

Depuis son retour au Standard lors du dernier mercato hivernal, le joueur formé à Liège n'a cessé de faire la différence pour les troupes de Ricardo Sa Pinto. En 17 rencontres toutes compétitions confondues, il a marqué 5 buts et délivré 10 assists.

Carcela, qui a porté deux fois le maillot des Diables Rouges en matches amicaux en novembre 2009 et mars 2010, n'avait plus été sélectionné par Renard depuis septembre 2017. Le gaucher de 28 ans a marqué un but en 19 rencontres pour les Lions de l'Atlas.

Le Maroc, qui n'a plus disputé un Mondial depuis 1998 en France, a été versé dans le groupe B et défiera l'Iran (15/06), le Portugal (20/06) et l'Espagne (25/06).

La sélection :

Gardiens : Munir Mohamedi (Numancia/Esp), Yassine Bounou (Girona/Esp), Ahmed Red Tagnaouti (IR Tanger)

Défenseurs : Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers/Ang), Manuel Da Costa (Basaksehirspor/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Esp), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur), Badr Banoun (Raja Casablanca), Hamza Mendyl (Lille/Fra)

Milieux : Youssef Aït Bennasser (Caen/Fra), Mehdi Carcela (Standard/BEL), Karim El Ahmadi (Feyenoord/P-B), Hakim Ziyech (Ajax/P-B), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Esp), Nordin Amrabat (Leganés/Esp), Amine Harit (Schalke 04/All), Mbark Boussoufa (Al-Jazira/EAU), Sofyan Amrabat (Feyenoord/P-B)

Attaquants : Aziz Bouhaddouz (St. Pauli/All), Ayoub El Kaabi (RS Berkane), Khalid Boutaïb (Malatyaspor/Tur)

Réservistes : Oualid El Hajjam (Amiens/Fra), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam/P-B), Youssef En-Nesyri (Malaga/Esp)