Mbappé, touché à la cheville gauche, quitte l'entraînement

Simple frayeur ou grosse inquiétude pour les Bleus ? L'attaquant français Kylian Mbappé a arrêté l'entraînement au bout de quelques minutes mardi, touché à la cheville gauche, à quatre jours de l'entrée en lice de la France en Coupe du monde, samedi contre l'Australie.

Mbappé a été touché lors d'un choc avec son coéquipier Adil Rami. Le jeune attaquant a essayé de rester sur le terrain mais a rapidement renoncé pour rejoindre les vestiaires, en dépit des encouragements des dizaines de supporters français, présents pour cet entraînement ouvert au public.

Avec sa vitesse et son talent, Mbappé, 19 ans, fait partie des titulaires indiscutables de cette équipe de France. Les Bleus démarrent leur Mondial samedi contre l'Australie, à Kazan.



Sidibé et Umtiti incertains



Les défenseurs Djibril Sidibé et Samuel Umtiti, qui avaient manqué l'entraînement collectif la veille, se sont entraînés à part mardi et sont donc incertains pour le premier match de l'équipe de France de la Coupe du monde samedi contre l'Australie.

Les deux joueurs sont restés courir au bord de terrain avec le préparateur physique, sans prendre part à la séance collective.

Ils avaient tous les deux eu des problèmes à un genou ces dernières semaines. Les Bleus démarrent leur Mondial samedi contre l'Australie, à Kazan.