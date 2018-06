Mbappé, plus jeune buteur français en Coupe du Monde, envoie la France au 2e tour

La France a pris la mesure du Pérou et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial russe (1-0). Kylian Mbappé a débloqué son compteur et est devenu - à 19 ans et 183 jours - le plus jeune buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du Monde.



Avec un onze de base remanié (Giroud en pointe, Matuidi dans l’entrejeu), les hommes de Deschamps affichent des progrès par rapport à leur premier match. Face à un Pérou plus joueur que l’Australie, les Bleus font d’abord le gros dos. Et puis ils s’installent dans la rencontre. Antoine Griezmann (11e), Paul Pogba (12e) et Antoine Varane de la tête (14e) manquent le cadre. Pedro Gallese intervient sur une reprise en drop de la star de l’Atletico (16e). Hugo Lloris, qui dispute son 100e match en sélection, est tout aussi attentif devant Guerrero (31e). Le danger se précise et le but finit par tomber. Mbappé bien placé après un envoi contré d’Olivier Giroud n’a plus qu’à pousser au fond (1-0, 34e). Le Parisien est le premier Français, né après le sacre de 1998, à inscrire un but dans un Mondial.



Il y a plus d’espace, plus de rythme et la France est plus séduisante. Lucas Hernandez tente deux fois sa chance en une action (43e). Sans faire bouger le marquoir.



Déjà battus par le Danemark, la Blanquirroja n’a plus le choix. Il faut marquer pour éviter l’élimination. Ricardo Gareca lance Jefferson Farfan aux côtés de Paulo Guerrero. Pedro Aquino trouve le cadre de Lloris d’une superbe frappe à distance (50e). Le Pérou pousse. Le Pérou presse. Mais la précision (2 tirs cadrés) et la percussion ne sont pas au rendez-vous pour los Incas.



Deux matches, deux victoires, la France, solide en défense, fait le job depuis le début du Mondial et n'aura besoin que d'un partage face au Danemark pour terminer en tête du groupe C. Pour le Pérou, qui retrouvait la Coupe du Monde après 36 ans, l'aventure a tourné court après deux défaites sur le même score 0-1.