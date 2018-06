Mbappé et la France mettent le turbo pour sortir l'Argentine de Messi et aller en quarts

La France est devenue la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale du Mondial. Les Bleus ont maîtrisé l’Argentine 4-3 malgré une transition difficile entre la première et la deuxième période et quelques frissons dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Un penalty de Griezmann (13e), une superbe demi-volée de Pavard (57e) et un doublé de Mbappé (64e et 68e) ont permis aux hommes de Didier Deschamps d’émerger et d’obtenir une victoire méritée.

Le bijou de Di Maria (41e), la déviation chanceuse de Mercado (48e) et le but d’Agüero dans les arrêts de jeu (90e+3) n’ont pas suffi aux Argentins pour compenser leurs carences défensives.

Les Bleus sortent donc victorieux de cette bataille et joueront donc face au vainqueur du duel Uruguay – Portugal en quarts de finale. L'Argentine quitte le Mondial la tête basse avec son capitaine Lionel Messi qui essuie un énième échec cuisant avec le maillot de l'équipe nationale.