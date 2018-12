Mbappé "bluffé" par ce "diable" d'Eden Hazard : "Impressionnant, en respectant toujours le jeu"

Premier vainqueur du Trophée Kopa, qui récompense le meilleur espoir du football mondial, à l'unanimité avec... 100% des voix, Kylian Mbappé est revenu en long et en large sur son année 2018 dans les colonnes du magazine France Football.

Invité à imaginer son "abécédaire" de l'année, l'attaquant du PSG et de l'Equipe de France a consacré la lettre "H" à Eden Hazard, un joueur qu'il apprécie tout particulièrement.

"Eden Hazard, c'est le joueur contre lequel j'ai joué cette année qui m'a le plus impressionné, a révélé Kylian Mbappé, qui a rencontré l'international belge lors de la demi-finale de la Coupe du Monde qui a opposé la France à la Belgique. Ce jour-là, il avait été impressionnant, tout en respectant toujours le jeu. J'étais parfois à cinq mètres de lui, et j'ai été bluffé par sa vitesse d'exécution : le ballon lui colle tout le temps au pied, et sa prise d'information est permanente, avec la tête toujours levée. Il n'y a aucun espace qu'il ne voit pas. Quand il doit faire une passe parce que le jeu l'exige, il le fait sans état d'âme. C'est un diable !"