Martinez : "Un réel plaisir de travailler avec ce groupe"

Ce samedi, la Belgique s'est imposée sur le score de 2-0 contre l'Angleterre dans le match pour la troisième place de la Coupe du Monde, au terme d'une prestation convaincante. Roberto Martinez tenait à souligner la concentration dont les Diables ont fait preuve durant cette rencontre.

"Je pense que ces joueurs méritent la troisième place. Beaucoup de choses ont été dites sur le groupe ces dernières années. Dans cette Coupe du Monde nous avons vu que les joueurs ne voulaient plus compter seulement sur leur talent. Ils ont compté sur leur façon de travailler en tant que groupe pour atteindre des résultats. Et nous avons un très bon staff autour d'eux. Les joueurs ont voulu rendre leur pays fier, mais aussi chaque supporter des Diables Rouges."

Le sélectionneur belge était très satisfait de ce dernier match contre l'Angleterre. "Nous avons pris le contrôle du match rapidement. En seconde période, il y a donc eu quelques moments plus difficiles dus à la fatigue. Dans ces moments, un manque de concentration peut vous coûter très cher. L'Angleterre est la meilleure équipe sur coups de pieds arrêtés, ils gèrent très bien les longues passes. Mais les joueurs ont montré une incroyable concentration. Ensuite, nous avons eu 4 ou 5 belles opportunités pour en marquer un second. La clean sheet est due à la concentration et à la volonté que les Diables ont montré aujourd'hui, mais aussi au talent. Je pense que le nombre de buts que nous avons marqué durant cette Coupe du Monde parle de lui-même. 10 joueurs différents ont marqué. Nous détenons donc le record du plus grand nombre de buteurs différents dans une même Coupe du Monde, au même titre que la France et l'Italie. Ces joueurs battent des records et vont laisser un héritage pour les années à venir."

Avant de poursuivre en remerciant son groupe. "C'était un magnifique tournoi. Les joueurs ont voulu s'illustrer en tant qu'équipe et ne pas opter pour la voie facile du talent. Ca a été un réel plaisir de travailler avec ce groupe. Ils ont été extrêmement courageux en appliquant les différentes tactiques. Ils ont joué un beau football en marquant énormément de buts. Ce groupe mérite la médaille de bronze et d'inspirer les nouvelles générations".

Martinez est également revenu sur la demi-finale perdue face à la France. "Une demi-finale de Coupe du Monde se joue souvent sur des détails, et c'était le cas. Je n'ai aucun regret. Nous avons joué avec le coeur et avons tout donné."