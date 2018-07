Martinez et la pelouse "belge" de Kazan : "Est-ce un signe ? Peut-être"

La Belgique va défier le Grand Brésil ce vendredi à Kazan pour une place dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Roberto Martinez s'attend à assister à une "rencontre ouverte" entre deux équipes qui prônent un football offensif.



"Les deux équipes ont une approche assez similaire du football. Les forces des deux formations sont aussi assez semblables. Pour utiliser ces points forts, il faut avoir le ballon. Des deux côtés, il y a des joueurs très talentueux qui sont décisifs dans les situations de un contre un, des équipes efficaces en contre-attaque. Les deux équipes ont le profil pour créer beaucoup d'occasions de but. Cela va être un match ouvert. La manière dont on va défendre sera très importante, comme notre capacité à être chirurgical dans l'autre rectangle."



Battre le Brésil constituerait un exploit mais pour y parvenir, pas question de renier ses valeurs. "Il faut profiter de ce match. Nous voulons nous qualifier. Nous voulons aller en demi-finale. Quand on affronte une équipe comme le Brésil en Coupe du Monde, on ne doit pas avoir peur ou ne pas être soi-même. Le message est très clair : il faut continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent et essayer d'améliorer ce qui peut l'être. Nous avons gagné tous nos matches. Le Brésil viendra avec son expérience et son espoir de gagner le tournoi. Il faudra être capable surmonter cela avec notre football."



Il pourrait y avoir quelques retouches au niveau du onze de base. Titulaire ou remplaçant, tout le monde devra être prêt. "On a besoin que l'équipe soit concentrée, que les 23 joueurs soient concentrés. Ce qui importe, c'est la mentalité du groupe, que chacun ait conscience de son rôle. C'est ce que nous avons vu dans chaque match jusqu'à présent".



Le terrain de la Kazan Arena n'est pas tout à fait neutre. Il a été installé par une société belge. "Il est magnifique. L'herbe est courte et favorise un football rapide. Est-ce que c'est un signe ? Peut-être", glisse malicieusement le coach catalan des Diables.