Martinez  a opté pour une sélection "fragile" mais soudée et expérimentée

Roberto Martinez a donc dévoilé sa liste des 23 Diables rouges pour le Mondial en Russie. Suite à la blessure de Vincent Kompany encourue contre le Portugal en amical et à l'incertitude entourant aussi l'état de santé de Thomas Vermaelen , le coach national a opté pour un "joker médical" en la personne de Laurent Ciman , le 24ème homme de la sélection.

1. La fragilité :

Vincent Kompany - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Quand on regarde de près la liste, il apparaît clairement que celle-ci est composée d’une série de joueurs qui ont cruellement manqué de temps de jeu ces derniers mois ou reviennent de blessure. On pense ici évidemment à Toby Alderweireld, Nacer Chadli, Marouane Fellaini, Michy Batshuayi ou encore Thomas Meunier (qui a davantage joué en fin de saison suite à la blessure de Dani Alves). Cela dit, le défenseur du PSG a souligné cette semaine que, dans son cas, il arrive en top forme à l’approche de la Coupe du Monde. Cela peut constituer un avantage, sur le plan physique, d’avoir été épargné en club ces derniers mois. Les deux dernières rencontres amicales (contre l’Egypte le 6 juin et face au Costa Rica le 11 juin) doivent aussi permettre de retrouver le rythme des matches à ces différents éléments.

Et puis, il y a le cas épineux de Thomas Vermaelen (touché aux ischio-jambiers) qui n’est pas encore totalement retapé mais en qui Roberto Martinez semble croire énormément. Le coach fédéral semble convaincu qu’il sera apte à aider les Diables rouges durant le Mondial.

Cela peut paraître dangereux de partir avec un élément qui n’est pas à 100% sachant que, dans le secteur défensif, il y a un Vincent Kompany qui constitue une énigme ces dernières années. En forme, il est l’un des meilleurs défenseurs au monde mais sa blessure contre le Portugal a jeté un froid. Une grosse incertitude plane au-dessus de la tête de Vince The Prince. Laurent Ciman est là pour le relayer si nécessaire. La décision définitive devant être prise le 17 juin au plus tard, soit 24 heures avant le premier match face au Panama.

Certains observateurs émettent, enfin, des doutes sur le niveau de Yannick Carrasco qui a rejoint, le peu relevé, championnat de Chine. Face au Portugal, en amical, il s’est assez rapidement éteint. Mais ce serait évidemment injuste et prématuré de le juger uniquement sur cette rencontre face aux Champions d’Europe en titre.

Cela fait cependant pas mal de points d’interrogations autour d’une sélection que l’on peut qualifier de "fragile".