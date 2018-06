Marouane Fellaini : "On a joué pour l'honneur et notre fierté"

La Belgique n’a finalement pas calculé et s’est imposée 1-0 contre l’Angleterre. D’un point de vue pratique, cela paraissait pourtant plus simple pour les Belges de terminer à la deuxième place.

"On était serein, on voulait gagner et montrer aux joueurs anglais qu’on pouvait les battre. On a joué pour l’honneur et notre fierté. On voulait montrer aux Anglais qu’on avait une bonne équipe. Je pense que toute la Belgique doit être fière de cette équipe nationale", a expliqué Marouane Fellaini à notre micro.

Et de poursuivre : "On veut aller le plus loin possible et on doit maintenant bien récupérer avant d’affronter le Japon. On a une génération fantastique et beaucoup de joueurs sont arrivés à maturité."

Les Diables rouges joueront à Rostov face aux Japonais, un stade que Fellaini connaît. "J’ai joué là-bas avec Manchester United en Europa League. Le problème, c’est qu’on va voyager et qu’on a un jour de récupération en moins. Cela va être un gros match contre le Japon. On sait que tout le pays est derrière nous et j’espère que les fans vont continuer à nous soutenir pour aller le plus loin possible", a-t-il confié.

Ce match face au Japon aura lieu le lundi 2 juillet à 20h00.