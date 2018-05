Maâloul, sélectionneur Tunisien: "On a les armes pour passer ce cap du premier tour"

"On a les armes pour bien jouer et passer ce cap du premier tour" du Mondial-2018, a confié à l'AFP le sélectionneur de la Tunisie Nabil Maâloul, en dépit d'un tirage compliqué avec l'Angleterre et la Belgique, et du forfait sur blessure de son joueur majeur Youssef Msakni.

Votre 14e place au classement FIFA, est-t-elle annonciatrice d'une grande performance à venir lors du Mondial en Russie ?

"C'est historique pour nous, pour le peuple, le football tunisien d'être devant des nations qui ont le football dans les gènes. On l'a nous aussi, mais quand on est devant l'Italie, le Mexique, la Hollande, on est très fiers. Mais il faut continuer à travailler. On sait pertinemment qu'on est dans un groupe extrêmement difficile, on a élevé notre niveau de jeu surtout sur le plan athlétique, mais on a beaucoup de travail à faire encore."

Pensez-vous réussir à vous qualifier pour le deuxième tour ?

"C'est notre cinquième participation, j'espère qu'elle sera la bonne. On a hérité d'un groupe très difficile, avec deux grandes nations footballistiques (l'Angleterre et la Belgique). Nous allons jouer d'égal à égal, sans complexe. Je pense qu'on a les armes pour bien jouer et passer ce cap du premier tour. Nous sommes là pour jouer, nous n'avons rien à perdre. On va jouer toutes nos chances à fond. On va essayer de les titiller et de leur faire savoir que nous sommes là pour gagner. Je le pense sincèrement, je suis très optimiste sur nos chances que l'on a à passer ce cap."

Quelle sera la clé pour réussir un tel exploit ?

"J'essaie de minimiser l'importance que les joueurs accordent à ces matches. C'est une Coupe du monde, ils vont avoir beaucoup de trac, beaucoup de stress. J'ai essayé de travailler, essentiellement, sur cet aspect-là, cet aspect psychologique. J'ai essayé de leur faire comprendre que sur un seul match tout est possible. On peut gagner nos matches. C'est 90 minutes, voire 95 minutes. Il faut se lâcher. Il faut jouer à fond. Jouer notre jeu comme on sait le faire."

Vous serez toutefois privé de votre atout maître Youssef Msakni, forfait sur blessure. A quel point est-ce une perte pour la Tunisie ?

"Msakni, pour le foot tunisien, c'est comme Messi pour l'Argentine ou Cristiano pour le Portugal. Quand il n'est pas là, c'est catastrophique. Il n'a que 27 ans, mais il a une influence sur le groupe, et une grande connivence (avec les autres attaquants). C'est un coup dur pour le moral. Côté performance, c'est l'un des meilleurs joueurs de ces 30-40 dernières années en Tunisie, il a été impliqué sur 80% des buts lors de la qualification, soit avec des passes décisives, soit en marquant directement. On doit faire sans notre meilleur atout offensif mais on ne va pas changer l'organisation de l'équipe. On gardera la même logique avec notamment Naïm Sliti qui peut faire l'affaire et jouer à gauche comme il le fait avec son club de Dijon."

Ellyes Skhiri, Mouez Hassen, Seïfeddine Khaoui, ou encore Yohan Benalouane: pourquoi avoir fait appel à autant de joueurs binationaux ?

"Vu les résultats et ce qu'ils ont fait (pendant deux premiers matches amicaux), on ne peut être que très contents de leur intégration. C'est un peu plus que d'habitude (et de l'époque) où on avait déjà essayé d'en intégrer lorsque j'étais adjoint de Roger Lemerre en 2003-04, lors de la victoire de notre seule CAN. Mais l'intégration s'est faite facilement car il y avait déjà des binationaux comme Sliti, Khadri, Badri, Ben Youssef... Les anciens joueurs qui étaient avec moi pendant les matches de qualification leur ont facilité la tâche et ça s'est très bien passé. Ils sont là parce que je suis persuadé qu'on a besoin de hausser un peu plus le niveau de cette équipe nationale, et ces joueurs nous ont apporté beaucoup de ton, ont tiré vers le haut les autres joueurs et les résultats sont là."