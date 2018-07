Lukaku : "Savourer, puis se reconcentrer pour atteindre notre réel objectif"

Auteur d'une passe décisive après une longue course qui lui a permis de mettre Kevin De Bruyne sur orbite, Romelu Lukaku a bien profité de cette rencontre de légende face au Brésil. Mais l'attaquant de Manchester United ne veut pas en rester là...

"On sait qu'on a encore du travail à faire, on a encore deux fois 90 minutes pour essayer de faire quelque chose de bien pour le pays, a analysé Romelu Lukaku au micro de Rodrigo Beenkens. Nous sommes assez réalistes : après le match, quand on s'est mis tous ensemble, on s'est dit qu'il fallait savourer ce moment, mais il nous reste deux matches si on veut vraiment atteindre notre objectif. Quand ils ont inscrit le 2-1, il y avait beaucoup plus de pression, mais la défense a fait son travail. Cela promet pour le futur."

"Le 2-1 ? Eden m'avait dit de laisser le ballon, mais je savais qu'il y aurait de l'espace, a repris Big Rom'. Quand j'ai commencé à courir, j'ai regardé de gauche à droite, et dès que j'ai vu Kevin seul sur ma droite, je lui ai donné le ballon. J'ai tout de suite su qu'il allait inscrire un but. Je ne suis pas venu ici pour penser à moi, tout le monde me connaît et sait que je suis un buteur. Pour moi, c'est l'équipe qui prime, et qu'elle profite de ce moment. Les familles vont venir, on va en profiter, et après-demain, on va se concentrer pour la demi-finale contre la France."