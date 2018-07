Lukaku : "Le match le plus important de ma carrière ? J'espère qu'il y en aura d'autres"

Romelu Lukaku et les Diables ont rendez-vous avec le Brésil et peut-être avec l'histoire ce vendredi à Kazan. L'attaquant de United s'attend à "un grand match" mais il espère que ce ne sera pas "le match le plus important de sa carrière".



La Seleçao et ses cinq étoiles font évidemment rêver. "C'est un grand match contre une grande nation qui a une grande histoire. Ce sera un bon test pour voir où en en est." Vincent Kompany a présenté cette rencontre comme une finale, Lukaku - avec l'ambition qui le caractérise - voit plus loin. "Notre finale, ce sera peut-être dans quelques jours. Est-ce que c'est le match le plus important de ma carrière ? Non j'espère qu'il y en aura des plus importants."



Big Rom, déjà 4 buts dans ce tournoi, est impatient et confiant. "L'équipe a confiance. On sait qu'on a les qualités pour faire la différence. On sait qu'ils ont des qualités aussi. On est prêt pour ce match". Le duel épique contre le Japon était une étape, peut-être nécessaire. "Il faudra être meilleur globalement. En Coupe du Monde, il faut s'améliorer à chaque match. Le Japon était un match très difficile. Grâce à notre caractère et à notre envie on a su faire la différence. C'est aussi important d'avoir des matches comme ça dans un tournoi".



Le groupe semble serein malgré l'enjeu. "On est assez relax. C'est notre 3e tournoi ensemble. On sait comment les choses se déroulent. On a eu des mauvaises expériences par le passé. Quand, j'entends les joueurs parler, j'entends beaucoup d'envie et de motivation de faire quelque chose de bien."



Avec les éliminations de l'Allemagne et de l'Argentine, la Kazan Arena s'est doucement transformée en cimentière pour les grandes nations. La Belgique pourrait ajouter le Brésil à cette liste prestigieuse. "Ce sont des grandes nations. On essaie de faire partie de ces pays. A nous de prouver de quoi on est capable."