Lozano a marqué contre l'Allemagne "le but le plus important de sa vie"

Le Mexicain Hirving Lozano s'est révélé au monde entier ce dimanche comme un attaquant insaisissable dont le but a permis d'infliger sa première défaite en match d'ouverture à l'Allemagne depuis sa réunification (0-1).

L'attaquant du PSV a donné le tournis aux Allemands avec sa vitesse, il a constamment mis en danger le but de Manuel Neuer. "Nous battons l'Allemagne et ensuite je marque le but de la victoire. C'est le but le plus important que j'ai jamais marqué", a déclaré Hirving Lozano, 22 ans.

L'ancien attaquant de Pachuca a été nommé "Homme du Match". "Je suis très heureux de cela, mais surtout je suis très satisfait et heureux de notre performance en tant qu'équipe. Nous nous sommes battus avec notre cœur et le dur travail a payé", a souligné Hirving Lozano qui a rendu hommage à ses coéquipiers qui avec une défense forte a veillé que son but reste le seul de la rencontre.

"Je ne sais pas si c'est la plus grande réussite du Mexique en Coupe du Monde, mais c'est certainement l'un des plus beaux moments pour le Mexique. Et cela nous apporte tant de positivité et de paix pour le reste du tournoi."