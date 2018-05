Lo Celso et Icardi parmi les 35 Argentins, pas Tevez

Les piliers de la sélection argentine (Messi, Agüero, Di Maria, Otamendi) figurent dans la liste des 35 présélectionnés pour le Mondial, un groupe sans surprise qui inclut le milieu du PSG Giovani Lo Celso.

Le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli ramènera la liste de 35 à 23 noms le 21 mai, et la communiquera lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement de la sélection à Ezeiza, près de Buenos Aires.

Dans la liste étendue de 35 joueurs, Sampaoli a retenu Paulo Dybala (Juventus) et Javier Mascherano, qui a quitté Barcelone pour la Chine.

Lo Celso, 22 ans, une des révélations de la saison au PSG, est en passe de disputer son premier Mondial.

En revanche, il n'a pas appelé Carlos Tevez, décevant depuis son retour de Chine à Boca Juniors.

Dans le groupe B, l'Argentine cherchera à se qualifier aux dépens de l'Islande, du Nigeria et de la Croatie.

Gardiens : Sergio Romero (Manchester United, ENG), Nahuel Guzmán (Tigres Monterrey, Mexique), Wilfredo Caballero (Chelsea, ENG), Franco Armani (River Plate).

Défenseurs : Gabriel Mercado (FC Séville, ESP), Federico Fazio (AS Rome, ITA), Nicolás Otamendi (Manchester City, ENG), Germán Pezzella (Fiorentina, ITA), Ramiro Funes Mori (Everton, ENG), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Taglafico (Ajax Amsterdam, NED), Javier Mascherano (Hebei Fortune, CHN), Marcos Acuña (Sporting Lisbone, POR), Eduardo Salvio (Benfica Lisbone, POR), Cristian Ansaldi (Torino, ITA).

Milieux : Éver Banega et Guido Pizarro (FC Séville), Lucas Biglia (Milan AC, ITA), Leandro Paredes (Zénith Saint-Pétersbourg, RUS), Ángel Di María et Giovani Lo Celso (PSG, FRA), Enzo Pérez (River Plate), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Pablo Pérez et Cristian Pavón (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Ricardo Centurión (Racing), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbone, POR).

Attaquants : Lionel Messi (FC Barcelone, ESP), Gonzalo Higuaín et Paulo Dybala (Juventus Turin, ITA), Mauro Icardi (Inter Milan, ITA), Sergio Agüero (Manchester City, ENG), Diego Perotti (AS Rome, ITA), Lautaro Martínez (Racing).