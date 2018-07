Lloris: "Il faudra une très grande équipe de France" face aux Diables Rouges

Le capitaine français Hugo Lloris estime qu'il faudra "une très grande équipe de France" pour affronter la Belgique mardi à Saint-Petersbourg dans la première demi-finale de la Coupe du monde de football.

"Ca sera un match particulier", a déclaré Hugo Lloris lundi lors de la conférence de presse d'avant-match. "Déjà parce qu'il opposera deux pays frontaliers. Puis parce que beaucoup de joueurs évoluent en Premier League. On les connaît très bien. J'ai trois équipiers de Tottenham (Vertonghen, Alderweireld et Dembele, ndlr) avec qui je m'entends très bien. Et on peut rajouter Chadli, avec qui j'ai joué plusieurs années. Il faudra répondre présent et élever notre niveau de jeu dans la continuité de notre huitième et notre quart de finale. Il faudra un peu de réussite pour avoir le résultat espéré".

Le gardien des Bleus est conscient des qualités des Diables Rouges. "On a conscience qu'on va affronter une des meilleures équipes", dit Hugo Lloris. "Offensivement, ils ont beaucoup de qualités. Ils en ont aussi sur le banc. Il faudra être très solide. La réponse sera collective. Il faudra être le plus structuré possible, discipliné pour éviter de leur laisser de l'espace, parce qu'ils sont très performants quand ils ont de l'espace. Ils sont en pleine confiance après avoir renversé le Japon avec un scénario fou et après avoir battu le favori principal, le Brésil. Je crois que les Belges arriveront avec beaucoup de confiance. Il faudra une très grande équipe de France demain".