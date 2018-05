La chanson officielle de la Coupe du Monde 2018 a été dévoilée ce vendredi. L'acteur et chanteur américain Will Smith, le chanteur de reggaeton américain Nicky Jam et la chanteuse kosovare Era Istrefi se sont réunis pour chanter 'Live It Up'. La chanson a été produite par l'Américain dj Diplo.

Les chanteurs effectueront une prestation de leur hymne lors de la finale du Mondial le 15 juillet au stade Luzhniki à Moscou.