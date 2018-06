Lionel Messi marque le 100e but du Mondial

En ouvrant le score contre le Nigeria, mardi, l'Argentin Lionel Messi a inscrit le 100e but de la Coupe du monde 2018 en Russie.



Au passage, Messi, 31 ans, met fin à une disette de 662 minutes en Coupe du monde. Son dernier but dans un Mondial remonte à l'édition 2014 au Brésil lorsqu'il avait réalisé un doublé contre... le Nigeria.



En 2014, le 100e but du tournoi avait été inscrit par le Brésilien Neymar. Quatre ans plus tôt, en Afrique du Sud, il avait été l'oeuvre de l'Espagnol Andres Iniesta.