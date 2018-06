Les valeureux Islandais forcent l'Argentine au partage, pénalty manqué de Messi

Grande favorite du groupe D, l’Argentine n’a pu faire mieux qu’un partage face à l’équipe d’Islande (1-1). Après l’ouverture du score d’Agüero à la 19ème minute, Finnbogasson a égalisé 4 minutes plus tard. Le gardien islandais a arrêté un pénalty de Lionel Messi peu après l’heure de jeu et réalisé de superbes arrêts décisifs dans le dernier quart d’heure. La révélation de l’Euro 2016 confirme sa belle histoire et surtout qu'elle sait jouer au football. Il s'agit du premier partage dans un premier match de Coupe du monde pour les Argentins.

Les deux équipes possèdent donc un point, le deuxième match du groupe se déroulera ce samedi soir et opposera la Croatie au Nigéria.

Le résumé de la rencontre

A la 10ème minute de jeu, Bjarnason aurait dû donner l’avantage aux Islandais mais sa frappe passe à côté des cages de Caballero qui avait commis une erreur pour provoquer cette très grosse occasion islandaise.

À la 17ème minute, Messi donne une frayeur à ses adversaires mais Halldorsson ne tremble pas. Le gardien islandais ne peut par contre rien faire sur la superbe frappe d’Agüero deux petites minutes plus tard. L’Argentine mène 1-0.

La réaction islandaise ne tarde pas puisque l’équipe égalise cinq petites minutes plus tard par Finnbogason. De nouveau, Caballero n’est pas tout blanc dans cette action, le gardien argentin ne rassure pas du tout en ce début de partie, c’est 1-1.

Les Argentins dominent largement en termes de possession de balle et de passes effectuées mais en ce qui concerne les occasions franches, les Islandais n’ont rien à envier à leurs adversaires du jour. Ils proposent un football très plaisant.

La deuxième mi-temps continue sur des mêmes bases similaires même si l'Islande est quelque peu forcée de reculer un peu plus. À la 63ème minute, l’arbitre du match, monsieur Marciniak n’hésite pas un instant il accorde un pénalty à l’Argentine. C’est évidemment Léo Messi qui s’élance mais l’incroyable Halldorsson l’arrête. Le pénalty n’était pas imparable mais le gardien islandais était très attentif, il avait choisi le bon côté. Il s'agit du troisième pénalty manqué pour le Barcelonais sur 16 tentés, sans inclure les tirs au but. Nul doute que le quintuple ballon d’or va avoir à cœur de se rattraper dans ce match, les Islandais devront continuer à être très solidaires en défense.

À moins de 10 minutes de la fin, Leo Messi se procure une très belle occasion après avoir déjoué la défense adverse, sa frappe ne passe pas loin du but de Halldorson. On sent que la fin de match va être compliquée pour l’Islande mais les joueurs sont bien déterminés à conserver ce point du partage.

À la 87ème minute Halldorson sort encore une superbe parade, si le score n’évolue pas il pourra prétendre au titre d’homme du match.

Et le score reste inchangé. Petit exploit d'entrée pour l'Islande qui ne finit pas de déjouer les pronostics et bouleverser la logique du football. Pour l'Argentine, ce partage s'apparente un petit peu à une défaite.