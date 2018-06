Les plus belles coupes de la Coupe du Monde, les petites blagues de Pogba : Le zapping de Quentin

Dans l’émission "Place Diables rouges, le Mag", Quentin Volvert propose les scènes cocasses et décalées de cette Coupe du Monde en Russie. En match, sur les terrains d’entraînements ou encore lors d’interviews, ils se passent bien des choses qui n’ont, évidemment, pas échappés à notre journaliste. A déguster sans modération...

Mertens a sorti aussi la coupe peroxydée, ça a bien fait rire Michy Batshuayi qui a chambré un peu le Napolitain. En parlant de coiffure, Michel Polnareff a fait une sortie en famille au mondial russe.

Et puis, Neymar aussi à sorti l’artillerie lourde chez son coiffeur. Choucroute ou spaghetti... Il y a débat. Pour trancher, les réseaux sociaux nous ont fourni la photo du modèle...

Savez vous que notre sélectionneur national va changer de sexe ? C’est une scoop annoncé hier par Vincent Langendries. Passé inaperçu dans le Mag...

Dans le même style, il y a un idiot qui a annoncé la montée au jeu du gardien hier et l’idiot est devant vous bien entendu...

On partage des joies encore. Le Danemark a craqué sur le but de Yurary Poulsen hier. Un stade entier qui bondit. Qui exulte. Niveau ferveur, le Costa Rica n’est pas mal non plus. Des vidéos qui viennent des comptes Instagram de Bryan Ruiz et Oscar Duarte.

Paul Pogba aime ennuyer ses équipiers quand ils dorment. C’est Benjamin Mendy qui en a fait les frais.

Et puis, l’action qui a échappé à tout le monde hier. C’est tendu entre Giroud et Fekir. Le Lyonnais à littéralement tenté de crever l’œil du buteur d’Arsenal. Il y a même eu une petite discussion après. Maladresse quand tu nous tiens.

Hannes Haldorsson est gardien islandais et réalisateur. On l’a dit hier. Après son très bon match contre l’Argentine, un clip est ressorti. Il a réalisé une pub pour une célèbre marque de soda rouge et blanche. On va en regarder un petit morceau. C’est plutôt pas mal...