Les petits bonheurs d'Axel et Thorgan et 4 courageux fans dans le Journal des Diables

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.



Notre sélection a débuté son épopée et a effectué son premier entraînement sur le sol russe. Au milieu des supporters locaux, quatre fans belges avaient fait le déplacement pour soutenir leurs joueurs.



Axel Witsel évoque son retour en Russie et Thorgan Hazard parle de l'accueil et de la première nuit au Moscou Country Club.