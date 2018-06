Les neuf images les plus marquantes du premier tour de cette Coupe du monde

Le premier tour de la Coupe du monde 2018 en Russie s’est clôturé jeudi soir tandis que les huitièmes de finale vont débuter ce samedi. Un bref repos, le temps de vous compiler quelques choix insolites, neuf plus précisément, au vu des 48 premières rencontres de la prestigieuse épreuve russe.

L’hôte russe a débuté sa compétition à une vitesse impressionnante. Huit buts en deux matches et l’assurance de participer au tour suivant. La défaite face à l’Uruguay a peut-être prouvé les limites de la Russie. A vérifier contre l’Espagne en 1/8 de finale.

Avec une victoire, un partage et une défaite, le Sénégal a longtemps prétendu à un ticket pour le premier tour à élimination directe du Mondial. Malheureusement pour les Sénégalais, la qualification leur est passée sous le nez sur base du classement du fair-play. Il s’agit de la première formation de l’histoire à connaitre cette mésaventure en Coupe du monde.

La nation championne du monde en titre a craqué dès son entrée en matière face au Mexique. Le sursaut, un peu chanceux suite au but victorieux de Toni Kroos en toute fin de partie, a sauvé les apparences, mais la formation dirigée par Joachim Low s’est montrée incapable d’assurer sa qualification face à la Corée du Sud (défaite 2-0).

Quatrième rencontre du Mondial, ce Portugal-Espagne a sonné comme le vrai départ du tournoi. Un doublé de Diego Costa, un triplé de Cristiano Ronaldo et une perle de Nacho : le 3-3 a plu à tous les observateurs.

Le premier 0-0 de cette compétition satisfaisait les deux équipes et celles-ci n’ont jamais cherché à emballer la rencontre. Il faut parfois avancer stratégiquement dans un tournoi, n’en déplaise aux supporters du spectacle.

Le match le plus impressionnant : Croatie-Argentine

Annoncé comme le choc du groupe D entre la Croatie et l’Argentine, l’affrontement a connu un scénario très surprenant. La maitrise croate a écrasé des Argentins trop brouillons et dépendants de Lionel Messi. 0-3, la bande à Luka Modric et Ivan Rakitic a encore brillé dans une grande compétition. Jusqu’à quel stade ?