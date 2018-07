Les "Mondialistes" vont rapporter 4,25 millions de dollars aux clubs belges, Anderlecht en pole

Envoyer des joueurs en Coupe du Monde, c'est important pour les clubs. Pour le prestige mais pas seulement. Depuis 2010, la FIFA fait profiter les clubs qui mettent à disposition leurs joueurs d'une partie des bénéfices du Mondial. En 2018, le "pot commun" des clubs s'élève à 209 millions de dollars (contre 40 en 2010 et 70 en 2014).



Selon les calculs de Cresta Firm, Anderlecht est le plus gros bénéficiaire belge avec 1.332.777 de dollars. Au total 12 clubs du royaume vont toucher de l'argent.

Comment ça marche ? "Les calculs sont établis selon un modèle qui prend en considération le nombre de joueurs sélectionnés dans les différentes équipes qui participent à la Coupe du Monde (736 ou 32 x 23) et le nombre de jours pendant lesquels chaque joueur est concerné par le tournoi", explique la FIFA sur son site internet. La FIFA estime le nombre de jours total à 24500. Un jour passé en équipe nationale équivaut donc à 8530 dollars. Plus une sélection va loin dans le tournoi, plus un joueur rapporte.



Dans un milieu où les joueurs changent régulièrement de club, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires. Mais la FIFA a là aussi tout prévu. La durée prise en compte court du 1er juillet 2016 à juillet 2018 et est divisé en 3 périodes. Chaque formation obtient donc un deux ou trois tiers du montant correspondant à son joueur.



Petite précision, le temps de jeu ou les performances d'un joueur ne sont pas pris en considération.

Et en Belgique ? Las montants alloués aux clubs belges - © www.crestafirm.com Anderlecht est le grand gagnant de ce système. Leander Dendoncker, Lukasz Teodorczyk, Kara Mbodji, Uros Spajic, Youri Tielemans, Isaac Kiese-Thelin et Mahmoud Trezeguet ont tous porté le maillot mauve et blanc entre juillet 2016 et la fin de la Coupe du Monde. Ils ont donc tous "rapporté" de l'argent au Sporting. La FIFA devrait verser 1.332.777 de dollars (1.137.715 euros) au club bruxellois.



La Gantoise (989.664 dollars grâce à Lovre Kalinic, José Luis Rodriguez, Ricardo Avila, Dylan Bronn et William Troost-Ekong) et le Standard (325.854 dollars grâce à Guillermo Ochoa, Mehdi Carcela et Elderson Echiejile) complètent le podium.

Dendoncker et Kalinic au sommet A lui seul, Leander Dendoncker devrait venir grossir les caisses du Sporting de 392.380 dollars selon les estimations de Cresta Firm. Il est le joueur le plus "rentable" de Belgique. Le médian a joué 90 minutes avec les Diables rouges (contre l'Angleterre) mais il est resté 46 jours à disposition de l'équipe nationale.



Ce n'est donc pas une surprise de constater que Lovre Kalinic, finaliste avec la Croatie, le suive dans ce classement (333.542 dollars). Arrivé en janvier 2017, le gardien n'a pas passé l'intégralité de la période pris en compte à Gand. C'est pour cela que les Buffalos toucheront un montant plus faible que les Mauves.



On notera, les cas particuliers d'Elderson Echiejile, d'Isaac Kiese-Thelin et de Mahmoud Trezeguet qui vont contribuer à deux clubs (belge). Le Nigérian, qui appartient à Monaco, a joué au Standard et au Cercle de Bruges. Le Suédois et l'Egytpien ont été prêté par Anderlecht à Waasland-Beveren et Mouscron. Enfin Thomas Meunier devrait faire gagner ... 717 dollars au Club de Bruges.

Le Top 10 "belge" Club Joueur Pays Montant (dollars) Anderlecht Leander Dendoncker Belgique 392.380 La Gantoise Lovre Kalinic Croatie 333.542 Anderlecht Lukasz Teodorczyk Pologne 247.954 Lokeren Ari Skulason Islande 226.852 La Gantoise Ricardo Avila Panama 225.900 La Gantoise José Luis Rodriguez Panama 225.900 Eupen Moussa Wague Sénégal 198.488 Anderlecht Uros Spajic Serbie 191.685 Standard Guillermo Ochoa Mexique 191.038 La Gantoise Dylan Bronn Tunisie 162.961